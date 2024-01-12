Общество

Бочаров подписал постановление о выплате врачам по 2 млн рублей

Общество 12.01.2024 16:40
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12.01.2024 16:40


В Волгоградской области с 15 января вступит в силу постановление губернатора Андрея Бочарова, согласно которому устроившимся в больницы и поликлиники врачам востребованных специальностей будут выплачивать по 2 миллиона рублей. Единственное, что должно быть соблюдено в данном случае, – это наличие высшего образования и готовность отработать в госучреждении на протяжении предстоящего пятилетия. 

О новом виде поддержки специалистов востребованных врачебных специальностей сообщили 12 января в администрации Волгоградской области. 

– Для повышения доступности медицинской помощи, обеспечения больниц и поликлиник высококвалифицированными сотрудниками губернатор Андрей Бочаров принял решение о введении дополнительной меры поддержки врачей, поступивших на работу в государственные медорганизации, подведомственные комитету здравоохранения Волгоградской области, – сообщили в администрации региона. 

Отметим, что на сегодня пока не готов список тех врачебных специальностей, работающие по которым медики смогут претендовать на два миллиона. Однако такой перечень был должен быть сформирован профильным комитетом уже к понедельнику. 

Постановление главы региона вступает в силу 15 января. К этому же времени профильный комитет администрации области утвердит полный перечень таких специальностей, – уточняют в обладмине. 

Согласно постановлению главы региона, сообщает ИА «Высота 102», выплата будет предоставлять однократно. При этом надо учитывать, что в течение последних 12 месяцев устроившийся на работу специалист не должен иметь трудовых отношений по основному месту работы с подведомственной комитету здравоохранения области медицинской организацией, а трудоустройство в госучреждении должно подразумевать полный рабочий день. Список документов, которые нужно подавать для выплаты, можно найти в постановлении. На рассмотрение заявления врача  комитету выделяется 30 календарных дней. 

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