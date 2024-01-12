Общество

Андрей Бочаров в Волгограде вручил награды работникам прокуратуры

Общество 12.01.2024 14:10
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12.01.2024 14:10


Губернатор Волгоградской области сегодня, 12 января, поздравил с профессиональным праздником работников прокуратуры. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров отметил, что взаимодействие с прокуратурой, правоохранительными структурами и федеральными органами власти позволяет обеспечивать стабильное динамичное развитие региона.

В это непростое для нашего государства время, в условиях уже неприкрытой агрессии со стороны ряда западных государств в отношении России, жителей нашей страны, предприятий и организаций, представляющих весь спектр социально-экономической жизни и деятельности нашего государства, задачи, стоящие перед прокуратурой, особенно актуальны и требуют не только профессионального, но и неформального подхода в их решении, – отметил Андрей Бочаров. – Приоритетным направлением работы всех органов и уровней власти, органов местного самоуправления, безусловно, является выполнение задач, поставленных президентом нашей страны по повышению качества жизни жителей России. Обеспечение комплексной безопасности общества и государства, реализация национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области являются ключевыми направлениями выполнения стоящих перед нами задач. 

По словам Андрея Бочарова, профессионализм и лишенный формализма подход, а также конструктивное взаимодействие всех органов власти и общества в дальнейшем позволят выполнять все актуальные задачи. 

Прокурор Волгоградской области Денис Костенко подчеркнул, что работа прокурора требует большой самоотдачи, профессионализма и моральной чистоты и пожелал работникам и ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия в семьях.

Лучшим сотрудникам прокуратуры были вручены ведомственные, а также региональные награды — почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Волгоградской области, памятные знаки «80 лет Победы в Сталинградской битве».  

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