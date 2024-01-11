В квартиры замерзающих волгоградцев отправили «тимуровцев»

Муниципалитет организовал работу молодых волонтеров МУ «Молодежно-подростковый центр Тракторозаводского района Волгограда» для обхода квартир в домах, в которых была приостановлена подача тепла на время ликвидации аварии на улице Ополченской. Как рассказали V102.RU в администрации Волгограда, уже более 50 ребят занимаются сбором информации для оказания необходимой помощи горожанам.

– Особое внимание волонтеры уделяют многодетным семьям, семьям, воспитывающим детей с ОВЗ, маломобильным группам населения, одиноко проживающим пожилым людям, – отметила заместитель главы Волгограда Анна Кувычко. Помощь со стороны добровольцев организована наряду с работой подразделений администрации города и региональных органов социальной защиты.

Напомним, за последние сутки специалистами предприняты все необходимые меры по устранению двух аварий в Тракторозаводском районе, о чем Владимир Марченко доложил в ходе оперативного совещания губернатору Андрею Бочарову. В настоящее время на севере Волгограда все дома подключены к источнику теплоснабжения, завершается заполнение внутридомовых систем отопления и восстановление теплового режима.

Однако, признал глава Волгограда, в ряде домов вскрылись проблемы – из-за особенностей конструкции внутридомовых систем отопления затруднена циркуляция теплоносителя, что потребует дополнительного времени для перезапуска системы отопления в домах. В связи с этим губернатор дал городским властям ряд поручений для исправления ситуации. Так, на помощь управляющим компаниям Тракторозаводского района уже направлены бригады из УК других районов.



Фото: администрация Волгограда / t.me