В Волгоградской области нашли обломки сбитого киевского БПЛА

В Николаевском районе Волгоградской области обнаружили обломки сбитого накануне украинского беспилотника, сообщает V102.RU.

— Жителями активно обсуждается происшедшее в нашем районе, когда многие из вас зафиксировали звуки гула и сильного хлопка. Фрагменты сбитого аппарата были обнаружены в отдалении от города Николаевска, — написала в своем Telegram глава Николаевского района Анжелика Гребенникова.

Напомним, по информации источников «Высоты 102», беспилотный летательный аппарат ликвидировали под Волгоградом с 9 на 10 января. В МО РФ о происшествии не сообщали. Звук взрыва попал на видео местных жителей.

По данным военного ведомства, в ночь на 10 января БПЛА уничтожен в соседней с Волгоградской Саратовской области. По уточненным данным ИА «СарИнформ», это произошло в Энгельсском районе.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал инцидент, отметив, что никто не пострадал, а беспилотник ВСУ не причинил повреждений инфраструктуре.

Скриншот: видео «Мобилизация 34» / t.me

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