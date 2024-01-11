Общество

«Давление в норме»: в Волгограде тепло вернулось ко всем домам в Тракторозаводском районе

Общество 11.01.2024 10:25
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11.01.2024 10:25


В Волгограде ко всем домам в Тракторозаводском районе, оставшимся накануне без отопления и горячей воды из-за технологического нарушения на сетях, поступает ресурс. Об этом сообщили в администрации города. 

Котельная №849 Тракторозаводского района, а также все центральные тепловые пункты и повысительные насосные станции, подающие от нее теплоноситель к жилым домам, вышли на нормативные параметры температуры и давления, – сообщили в мэрии. – Это позволило уже с утра 11 января обеспечить подачу в многоквартирные жилые дома горячей воды, приостановленную на время ликвидации технологического нарушения на тепломагистрали. 

В администрации уточняют, что привести в норму и рабочее состояние внутридомовые системы обязаны сейчас управляющие компании. 

Обслуживающие организации с раннего утра проводят работы по устранению завоздушивания, – уточняют в горадмине. 

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