



В Волгограде ко всем домам в Тракторозаводском районе, оставшимся накануне без отопления и горячей воды из-за технологического нарушения на сетях, поступает ресурс. Об этом сообщили в администрации города.

– Котельная №849 Тракторозаводского района, а также все центральные тепловые пункты и повысительные насосные станции, подающие от нее теплоноситель к жилым домам, вышли на нормативные параметры температуры и давления, – сообщили в мэрии. – Это позволило уже с утра 11 января обеспечить подачу в многоквартирные жилые дома горячей воды, приостановленную на время ликвидации технологического нарушения на тепломагистрали.

В администрации уточняют, что привести в норму и рабочее состояние внутридомовые системы обязаны сейчас управляющие компании.

– Обслуживающие организации с раннего утра проводят работы по устранению завоздушивания, – уточняют в горадмине.