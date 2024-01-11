Учеников холодных школ Тракторозаводского района перевели на дистант

Общество 11.01.2024 08:06
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11.01.2024 08:06
Школы Тракторозаводского района, где из-за большого объема помещений воздух не прогрелся до требуемой отметки, сегодня, 11 января переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщили V102.RU в администрации Волгограда. При этом в мэрии отметили, что температура воздуха в детских садах района соответствует норме, воспитанников учреждения дошкольного образования принимают в обычном порядке. Родителей учеников школ предупредили о формате работы учебных заведений.
Напомним, из-за аварии на сетях теплоснабжения на улице Ополченская накануне была прекращена подача отопления в ряд домов и социальных объектов севера Волгограда. После замены аварийного участка трубопровода протяженностью 3 метра тепло стало поступать потребителям под утро 11 января.
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