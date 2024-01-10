В Волгограде меняют поврежденную часть водовода на Ополченской

В Тракторозаводском районе Волгограда сегодня, 10 января, ресурсоснабжающая организация приступила к демонтажу поврежденного трехметрового участка трубопровода на улице Ополченской, 10.

— Завершены земляные работы на улице Ополченской, где ранее было зафиксировано повреждение трубопровода диаметром 500 миллиметров. Принято решение о замене фрагмента трубы, — пояснили V102.RU в мэрии Волгограда.

Уточняется, что сейчас аварийная бригада приступила к сварке, в ходе которой демонтируют поврежденный участок трубопровода. Затем рабочие займутся монтажом нового фрагмента.

— Все необходимые материалы и спецтехника в наличии. Восстановительные мероприятия будут вестись в непрерывном режиме до полного устранения технологического нарушения, — заверили в горадмине.

Также на месте продолжает свою работу оперштаб, возглавляемый мэром Владимира Марченко. УК дано указание оперативно заняться наладкой внутридомовых сетей жилых домов сразу после восстановления штатной работы тепломагистрали.

Напомним, что в восстановительных работах на месте аварии задействованы шесть единиц спецтехники. В качестве превентивной меры был сброшен теплоноситель в тех домах с системой верхнего розлива, которые потенциально могли попасть под отключение. В соцучреждениях, где возможно ограничение теплоснабжения, установлены тепловые пушки.

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