Общество

Мэрия Волгограда: отопление начало поступать в первые дома ТЗР

Общество 11.01.2024 06:35
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11.01.2024 06:35


По информации администрации Волгограда, после устранения повреждения на магистральном трубопроводе на ул. Ополченской отопление в первые многоквартирные дома Тракторозаводского района начало поступать к 4 часам утра 11 января.  

Как сообщили в мэрии, основные работы на объекте были завершены до полуночи. 

Работая в непрерывном режиме бригады ресурсоснабжающей организации восстановили целостность тепломагистрали в Тракторозаводском районе и до полуночи начали заполнение системы теплоносителем. К 4 часам утра отопление начало поступать в первые многоквартирные дома и социальные объекты, находящиеся в зоне временного отключения, – говорится в официальном сообщении администрации Волгограда. 

В настоящее время в Тракторозаводском районе выравнивают давление в системе, одновременно ведется регулировка на вутридомовых сетях. 

Обслуживающий персонал в больницах, детских садах и и школах находится на местах, обеспечивая работу систем отопления отдельных зданий. Слесари управляющих компаний устраняют завоздушивание в жилых домах. Оперативный штаб, работающий на месте устранения порыва, призывает жителей при необходимости обеспечивать доступ сотрудников УК и ТСЖ к  участкам систем отопления, проходящим через жилые помещения, – цитата. 

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