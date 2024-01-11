Мэрия Волгограда: отопление начало поступать в первые дома ТЗР





По информации администрации Волгограда, после устранения повреждения на магистральном трубопроводе на ул. Ополченской отопление в первые многоквартирные дома Тракторозаводского района начало поступать к 4 часам утра 11 января.

Как сообщили в мэрии, основные работы на объекте были завершены до полуночи.

– Работая в непрерывном режиме бригады ресурсоснабжающей организации восстановили целостность тепломагистрали в Тракторозаводском районе и до полуночи начали заполнение системы теплоносителем. К 4 часам утра отопление начало поступать в первые многоквартирные дома и социальные объекты, находящиеся в зоне временного отключения, – говорится в официальном сообщении администрации Волгограда.

В настоящее время в Тракторозаводском районе выравнивают давление в системе, одновременно ведется регулировка на вутридомовых сетях.

– Обслуживающий персонал в больницах, детских садах и и школах находится на местах, обеспечивая работу систем отопления отдельных зданий. Слесари управляющих компаний устраняют завоздушивание в жилых домах. Оперативный штаб, работающий на месте устранения порыва, призывает жителей при необходимости обеспечивать доступ сотрудников УК и ТСЖ к участкам систем отопления, проходящим через жилые помещения, – цитата.