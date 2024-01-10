Общество

«Теплый костюм и мягкий снег». Экс-депутат Кравченко оправдал блогера Косенко, бросившего новорожденного сына в сугроб

Общество 10.01.2024 10:04
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10.01.2024 10:04


Не состоявшийся по итогам последних выборов в Волгоградскую городскую думу экс-депутат и активный общественник Илья Кравченко нашел оправдание блогеру Сергею Косенко, опубликовавшему в социальной сети видео, на котором запечатлено, как он бросает в сугроб своего новорожденного сына. Главные аргументы волгоградского экс-депутата – ребенок был тепло одет, его любят, а папа не алкоголик.    

Скандал вокруг Косенко разгорелся на минувших новогодних каникулах сразу после того, как многочисленные подписчики блогера не оценили его задумку подкинуть в воздух и бросить в сугроб новорожденного ребенка. Автор видео пытался замять шумиху, заявляя абсурдные вещи типа того, что это был не его живой ребенок, а всего лишь кукла. Однако аудитория блогеру не поверила, равно как и глава СК России Александр Бастрыкин – последний поручил возбудить на Косенко уголовное дело. Этот факт и побудил, видимо, несостоявшегося депутата Илью Кравченко на оправдание действий молодого отца. 

Так, в частности, Кравченко, не акцентируя внимания на самой выходке Косенко, заявляет, что ребенок сыт, тепло одет, а значит и претензий к блогеру быть у Бастрыкина не должно. Главе СКР волгоградский экс-депутат и общественник намекает на необходимость присмотреться к алкоголикам, которые пусть и не бросают в сугробы собственных новорожденных детей, создавая прямую угрозу для их жизни, но при этом плохие родители. 

Мужик кидает любимого ребенка в теплом костюме в мягкий снег. Тысячи бухающих мамаш, чьи дети без надзора ползают в грязи: ах он сволочь, надо написать на него в опеку! – пост с таким посылом экс-депутат Кравченко опубликовал у себя в соцсети накануне. Далее он и вовсе, подменяя понятия, пишет как будто цитируя Следственный комитет: «СК: как человек занимающийся своим ребенком может быть отцом? А если он не бухает и не бьет жену? Срочно возбуждаюсь!» (пунктуация автора сохранена, – Прим. ред.)


Очевидно, что данный пост общественник Илья Кравченко опубликовал, поддавшись эмоциям. Экс-депутат даже не допускает мысли о том, что такой полет и приземление в сугроб новорожденного ребенка могли привести к самым печальным последствиям. Неоднократно российские СМИ сообщали о подобных прыжках россиян, лучшим исходом которых становился паралич, а худшим – смерть пострадавшего. Буквально на днях в одном из российских городом 4-месячный ребенок скончался от того, что во время игры родители его подбрасывали и ловили. 

Впрочем, поспешные выводы и заявления уже неоднократно подводили волгоградца Илью Кравченко. Так, напомним, в июле минувшего года, являясь на тот момент еще депутатом гордумы, он заставлял лезть в коллектор не тех чиновников. Представитель интересов народа попросту не знал о полномочиях облкомприроды, но двигал бетонную крышку люка и настаивал, чтобы представители комитета непременно составили ему компанию в подземных прогулках.   

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