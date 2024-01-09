В Волгограде законсервируют ценные руины дома директора завода

В Волгограде подготовлен проект по сохранению и консервации останков бывшего дома директора завода «Баррикады» на «Острове Людникова», в котором в период Сталинградской битвы находился командный пункт 138-й стрелковой дивизии, передает V102.RU.

Напомним, что руины этого дома являются центральным элементом мемориала «Остров Людникова». Это одно из трех зданий Сталинграда, которые специально не восстановили в память о жестоких боях, происходивших в этих местах. Ранее сообщалось, что руины дома директора завода находятся в аварийном состоянии. В частности, их беспощадно уничтожает корневая система растений.

- В стенах присутствуют множественные следы попадания пуль и крупнокалиберных снарядов, трещины в кладке, выветривание кладочных швов, полная утрата швов у отдельных кирпичей в верхней части стен. Вплотную к объекту, на прилегающей территории, на остатках стен и во внутреннем пространстве объекта произрастает дикая древесная и кустарниковая растительность, мешающая обзору памятника и потенциально способная повредить сохранившимся конструкциям корневой системой, - говорится в выводах специалистов, обследовавших памятник.

Для его сохранения планируют расчистить руины от наносного грунта, выкорчевать всю растительность на этом объекте и обработать средством от сорняков. Старую кирпичную кладку с помощью скребков, щеток и шпателей очистят от пыли, отложений и следов биопоражений и заполнят выветренные швы цементно-известковым раствором. Аналогичным образом очистят и заполнят многочисленные трещины. Планируется взведение временных подпорных конструкций из телескопических стоек, монтаж спиральных анкеров. В кирпичной стене изготовят шпуры для инъектирования – так называется процесс восстановления целостности строительной конструкции путем закачки под высоким давлением сверхтекучих низковязких смол и микроцементов.

Кирпичную кладку обработают камнеукрепителем для минеральных оснований, а также гидрофобным составом с пропиткой. запланированы и другие работы на этом историческом объекте.

На территории памятника запланированы работы по благоустройству, которыми предусмотрена вырубка и корчевание самосевной растительности и сухих кустарников и расчистка территории от строительного мусора.

Старое ограждение, разрушенное асфальтобетонное покрытие и тротуарные бордюры демонтируют. Здесь обустроят пешеходные дорожки, уложат тротуарную плитку, установят новый забор и электрические прожекторы.

Разработчиком проекта выступило ООО «НПО Волгоградохранкультура». Проект прошел государственную историко-культурную экспертизу.