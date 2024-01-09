Общество

Коммунальщики в поисках источника зеленого ручья в Котово откачали 10 тонн воды

Общество 09.01.2024 20:30
0
09.01.2024 20:30


В городе Котово Волгоградской области коммунальные службы продолжают искать причину подтопления улицы зеленой водой, передает V102.RU. 

- Работу по устранению подтопления дворовой территории по адресу 60 лет ВЛКСМ, 2 продолжаем. Сегодня было откачено более 10 тонн воды, поочищены дренажные колодцы, - сообщила глава города Наталья Ефимченко. - Продолжаем вести работу по поиску источника воды.


Ранее сообщалось, что зеленые ручьи потекли по улице ВЛКСМ. Об этой проблеме информагентство сообщало 21 декабря 2023 года. Тогда стало известно, что утечек в тепловой системе не обнаружили. Глава администрации взяла ситуацию на контроль и пообещала разобраться.

Также сообщалось, что подобное явление жители Котово наблюдают на улице ВЛКСМ уже не первый год. Многочисленные жалобы ни к чему не привели. Жителей пытались убедить в том, что всему виной грунтовые воды. 

Фото: Наталья Ефимченко / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.01.2024 21:12
Общество 09.01.2024 21:12
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2024 19:35
Общество 09.01.2024 19:35
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2024 19:08
Общество 09.01.2024 19:08
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2024 18:58
Общество 09.01.2024 18:58
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2024 17:39
Общество 09.01.2024 17:39
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2024 15:24
Общество 09.01.2024 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2024 14:16
Общество 09.01.2024 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2024 13:50
Общество 09.01.2024 13:50
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.01.2024 13:36
Общество 09.01.2024 13:36
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2024 13:34
Общество 09.01.2024 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2024 13:10
Общество 09.01.2024 13:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.01.2024 12:01
Общество 09.01.2024 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2024 11:51
Общество 09.01.2024 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2024 11:42
Общество 09.01.2024 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2024 11:33
Общество 09.01.2024 11:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:12
В Волгограде законсервируют ценные руины дома директора заводаСмотреть фотографии
20:30
Коммунальщики в поисках источника зеленого ручья в Котово откачали 10 тонн водыСмотреть фотографии
19:35
В Волгограде создали техкомиссию для устранения воздушной пробки в школе №97Смотреть фотографии
19:18
В лобовом ДТП под Волгоградом один человек погиб и трое пострадалиСмотреть фотографии
19:08
Мэрия пригрозила санкциями УК, не державшим лопатыСмотреть фотографии
18:58
В волгоградском ЦПКиО запустили комплекс 80-метровых горокСмотреть фотографии
17:39
Гидрометцентр РФ объявил оранжевый уровень опасности в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:08
Адвоката сжегшего в Волгограде Коран Никиты Журавеля потеряли в ЧечнеСмотреть фотографии
16:38
Объеденные собаками фрагменты человека обнаружили в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:08
В Волгоградскую область завезли дефицитную вакцину от кориСмотреть фотографии
15:24
«Это какой-то рок»: бывший массажист «Ротора» Игорь Дугинец скончался в 40-летнем возрастеСмотреть фотографии
14:59
Под Волгоградом водителя накажут за «покатушки» девушек на капотеСмотреть фотографии
14:25
В Волгоградскую область незаконно ввезли 315 детских электромобилейСмотреть фотографии
14:16
В Волгограде глава МЧС Любавин после скандала с проклятиями привел подчиненных в храмСмотреть фотографии
13:50
ЕвроХим-ВолгаКалий построил для своих сотрудников еще один современный жилой комплексСмотреть фотографии
13:36
В Волгоградской области вскрыли сеть фейковых молочных предприятийСмотреть фотографии
13:34
В Волгоградской области проводили в последний путь контрактника Ментая ГабдушеваСмотреть фотографии
13:10
Ворошиловский торговый центр объявил итоги акции «Подарки любимым. Дари тепло»Смотреть фотографии
12:01
«Думала, не довезу»: волгоградские полицейские помогли задыхающемуся малышу и его маме добраться до больницыСмотреть фотографии
11:51
Сумасшедшим запретили сборку автоматов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:42
На Украине погиб мобилизованный из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:33
В Урюпинске благодаря долгожданному снегопаду открылся горнолыжный спускСмотреть фотографии
11:25
Бочаров озадачил подчиненных возможным осложнением обстановкиСмотреть фотографии
11:07
Какая погода ждет Волгоград и область в ближайшие дниСмотреть фотографии
11:02
Снежные пробки в Волгограде сняли с высотыСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде пожар от новогодней гирлянды тушили четыре расчетаСмотреть фотографии
10:32
Путин подписал указ о российском гражданстве для иностранцев-контрактниковСмотреть фотографии
09:57
Неисправная колонка чуть не убила двух жительниц ВолгоградаСмотреть фотографии
09:45
Автобус из Волгограда перевернулся на трассе в КалмыкииСмотреть фотографии
09:33
«Не влезть и не доехать»: волгоградцы пробивают сугробы по дороге на работуСмотреть фотографииCмотреть видео
 