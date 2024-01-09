В городе Котово Волгоградской области коммунальные службы продолжают искать причину подтопления улицы зеленой водой, передает V102.RU.

- Работу по устранению подтопления дворовой территории по адресу 60 лет ВЛКСМ, 2 продолжаем. Сегодня было откачено более 10 тонн воды, поочищены дренажные колодцы, - сообщила глава города Наталья Ефимченко. - Продолжаем вести работу по поиску источника воды.





Ранее сообщалось, что зеленые ручьи потекли по улице ВЛКСМ. Об этой проблеме информагентство сообщало 21 декабря 2023 года. Тогда стало известно, что утечек в тепловой системе не обнаружили. Глава администрации взяла ситуацию на контроль и пообещала разобраться.

Также сообщалось, что подобное явление жители Котово наблюдают на улице ВЛКСМ уже не первый год. Многочисленные жалобы ни к чему не привели. Жителей пытались убедить в том, что всему виной грунтовые воды.

Фото: Наталья Ефимченко / t.me