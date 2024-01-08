После аварии на сетях волгоградцам всю ночь возвращали тепло

Профильный департамент администрации обращается к жителям с просьбой: в том случае, если у вас остаются вопросы по качеству теплоснабжения в вашей квартире, сообщите об этом по телефону (8442) 33-63-92.
Общество 08.01.2024 10:10
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08.01.2024 10:10
Профильный департамент администрации обращается к жителям с просьбой: в том случае, если у вас остаются вопросы по качеству теплоснабжения в вашей квартире, сообщите об этом по телефону (8442) 33-63-92.
Управляющие компании в течение ночи провели работы по устранению воздушных пробок в сетях тех многоквартирных домов Тракторозаводского района, которые попали в зону временной остановки теплоснабжения 7 января. Об этом сегодня, 8 января, рассказали V102.RU в администрации Волгограда.Напомним, накануне в течение дня ресурсоснабжающая организация провела работы по замене трехметрового участка тепломагистрали диаметром 700 мм, подающей ресурс потребителям от котельной №849 Тракторозаводского района. К вечеру аварийно-восстановительные работы были завершены, после чего систему заполнили теплоносителем. Далее к работе подключились управляющие компании - слесари контролировали запуск внутридомовых сетей и при необходимости устраняли завоздушенность. В некоторых домах представители управляющих компаний в ночное время не смогли проверить качество теплоснабжения в связи с тем, что владельцы квартир отказались обеспечить допуск, утверждают в мэрии.
Профильный департамент администрации обращается к жителям с просьбой: в том случае, если у вас остаются вопросы по качеству теплоснабжения в вашей квартире, сообщите об этом по телефону (8442) 33-63-92.
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