Общество

В селе Волгоградской области подтопило мост

Общество 06.01.2024 19:11
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06.01.2024 19:11


В селе Мачеха Киквидзенского района Волгоградской области закрыт проезд и проход по Греблянскому мосту. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграмм-канал Земля Преображенская, ограничения введены в связи с повышением уровня воды в реке Бузулук. Предупреждающие знаки установлены с обеих сторон моста.
Напомним, в январе 2023 года на скованном льдом Греблянском  мосту увяз  многотонный грузовик.
Фото Земля Преображенская t/me

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