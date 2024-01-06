В Волгограде за 5 лет расселили 5 тысяч жителей 175 аварийных домов





Около 100 тыс. кв. м. жилья в аварийных домах расселены в Волгограде к концу 2023 года по нацпроекту «Жилье и городская среда». Как рассказали V102.RU в администрации города, с 2019 года свыше 5 тысяч человек получили ключи от новых квартир или компенсации. Около 100 тыс. кв. м. жилья в аварийных домах расселены в Волгограде к концу 2023 года по нацпроекту «Жилье и городская среда». Как рассказали V102.RU в администрации города, с 2019 года свыше 5 тысяч человек получили ключи от новых квартир или компенсации.

Горожане переселены из 175 аварийных МКД, в основном расположенных в Красноармейском, Кировском, Советском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Общая высота этих домов составляет свыше 350 этажей, что почти в 4 раза больше этажности самого высокого небоскреба в России и Европе – Лахта центр в Санкт-Петербурге.Также начата досрочная передача новых квартир горожанам, проживающим в аварийных МКД, переселение из которых запланировано на 2024 год.Всего по нацпроекту до сентября 2025 года из аварийных домов Волгограда будут переселены порядка 10 тыс. человек.