В Волгограде около здания обладминистрации столкнулись две машины

Происшествия 06.01.2024 09:40
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06.01.2024 09:40
В центре Волгограда накануне, 5 января, около здания областной администрации и краеведческого музея столкнулись два автомобиля. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, Lada Vesta под управлением 27-летнего водителя двигалась по улице Ленина со стороны Советской в направлении улицы Пушкина и на регулируемом перекрестке проехала на запрещающий красный сигнал светофора.
В результате автомобиль столкнулся с Hyundai Solaris, за рулем которого находился 52-летний мужчина. К счастью, в аварии никто не пострадал, автомобили получили повреждения.
Видео Жесть Волгограда t/me
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