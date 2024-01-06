Дороги и деревья в Волгограде сковал ледяной корсет

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ГИБДД выступили со срочным заявлением и предупредили водителей о необходимости помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, призвали соблюдать безопасное расстояние, воздержаться от совершения маневров, связанных с выездом на полосу движения, предназначенную для встречного автотранспорта.
Общество 06.01.2024 07:39
0
06.01.2024 07:39
В связи с неблагоприятными погодными условиями в ГИБДД выступили со срочным заявлением и предупредили водителей о необходимости помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, призвали соблюдать безопасное расстояние, воздержаться от совершения маневров, связанных с выездом на полосу движения, предназначенную для встречного автотранспорта.
Сегодня, 6 января, жителям Волгоградской области лучше остаться дома и не рисковать выходить на улицу – дороги сковал гололед, прозрачной ледяной коркой покрылись и деревья. Как сообщает V102.RU, это опасное природное явление стало следствием температурных качелей, которые будут наблюдаться и в течение следующего дня, 7 января.
Напомним, по данным Волгоградского ЦГМС, в регионе в ближайшие два дня ожидаются осадки в виде небольшого дождя, дождя со снегом и мокрым снегом. Днем прогнозируют небольшой плюс, а ночью – небольшой минус. Резко похолодает в регионе сразу после Рождества. Так, 8 января температура воздуха упадет до -12 градусов.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в ГИБДД выступили со срочным заявлением и предупредили водителей о необходимости помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, призвали соблюдать безопасное расстояние, воздержаться от совершения маневров, связанных с выездом на полосу движения, предназначенную для встречного автотранспорта.
В главном храме Волгограда готовятся к Рождественским богослужениям06.01.2024 14:48
Общество 06.01.2024 14:48
«Не хватило газа»: в волгоградских супермаркетах опустели полки с минералкой, майонезом и туалетной бумагой06.01.2024 14:02
Общество 06.01.2024 14:02
В аптеках Волгофарма отказывают в обслуживании скидочных карт06.01.2024 13:03
Общество 06.01.2024 13:03
На трассы Волгоградской области выехали 334 спецмашины06.01.2024 11:56
Общество 06.01.2024 11:56
Мошенники разводят волгоградцев на дешевых яйцах06.01.2024 10:51
Общество 06.01.2024 10:51
Аэропорт Волгограда из-за ледяного дождя не принял три самолета из Москвы06.01.2024 08:57
Общество 06.01.2024 08:57
Волгоградцы в 2024 году увидят Суперлуну05.01.2024 21:28
Общество 05.01.2024 21:28
Путин назначил новых судей в Волгоградской области05.01.2024 20:01
Общество 05.01.2024 20:01
Режиссер и телеведущий Георгий Гордеев скончался в Волгограде05.01.2024 18:57
Общество 05.01.2024 18:57
Банкоматы стали выдавать волгоградцам модифицированные 100-рублевки05.01.2024 18:27
Общество 05.01.2024 18:27
В Волгоградской области накануне Нового года упали продажи фейерверков05.01.2024 14:29
Общество 05.01.2024 14:29
На Украине погиб боец из Волгоградской области Владимир Микрюков05.01.2024 13:33
Общество 05.01.2024 13:33
Группы добровольцев формируют в Волжском для поисковой операции с полицией05.01.2024 11:52
Общество 05.01.2024 11:52
С глаз долой – из сердца вон: стали известны подробности сноса 20-летнего недостроя под Волгоградом05.01.2024 09:41
Общество 05.01.2024 09:41
Сказке конец: волгоградцам обещают температурные качели с дождем05.01.2024 08:12
Общество 05.01.2024 08:12