Общество

Сказки конец: волгоградцам обещают температурные качели с дождем

Общество 05.01.2024 08:12
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05.01.2024 08:12


Снег, который выпал накануне и преобразил серый городской пейзаж в Волгограде, быстро растаял, сообщает V102.RU. По данным Волгоградского ЦГМС, снег и мокрый снег, который шел накануне, сегодня, 5 января, сменит небольшой дождь. Все дело в разнице температур. Если ночью было 0…-2º, то днем обещают уже +2...+4º.

Временами будет туманно. Ночью и утром ожидаются гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с.

В районах Волгоградской области 5 января также прогнозируют небольшие, а местами и умеренные осадки, в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах туман, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с.

Ночные и дневные температуры будут резко переходить из минуса в плюс. Ночью 0...-5º, в отдельных южных районах 0...+5º, в отдельных северных районах области -7...-12º.

Днем будет уже другая картина: +2...+7º, в отдельных северных районах 0...-5º.

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