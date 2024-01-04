



Врач скорой медицинской помощи с 23-летним стажем Федор Андрющенко поделился своими соображениями относительно того, почему в новогодние праздники жители Волгограда стали массово болеть острыми респираторными заболеваниями. По его словам, за три года ношения масок волгоградцы попросту растеряли иммунитет.

– По нам зараза истосковалась, – шутит Федор Андрющенко в ответ на вопрос корреспондента «Высоты 102» о том, чем же все-таки сейчас болеют жители города-героя. – В одних случаях возбудителем заболевания может быть риновирус, в другом герпес, а в третьем грипп или COVID-19. Вирусы ОРЗ никто не отменял, мы просто отвыкли болеть за три года.

По словам Андрющенко, в предыдущие годы, когда в Волгограде действовали жесткие требования ношения в общественных местах медицинских масок, горожане действительно реже подхватывали привычные ОРЗ.

– В результате по итогу этих трех лет коллективный иммунитет к этому многообразию вирус ослаб. Люди маски сняли, расслабились – и вот мы имеем заболеваемость в новогодние праздники, – рассуждает Федор Андрющенко.

– Но у меня вопрос к волгоградцам: а что вы сделали, чтобы не болеть? – продолжает собеседник информагентства. – Напомню, что для хорошего иммунитета нужно вести здоровый образ жизни, пить витамины и давать организму полноценный отдых – не менее восьми часов в сутки. И, конечно, медицинские маски: не хотите подхватить вирус – вспомните о средствах индивидуальной защиты хотя бы в сезон повышенной заболеваемости.