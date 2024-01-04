Кинологи призвали волгоградцев защитить собак от безудержного веселья





Длительные новогодние каникулы для большинства жителей Волгоградской области – прекрасная возможность выспаться, отведать вкусных блюд и нагуляться на свежем воздухе. Однако, для домашних питомцев эти восемь дней могут стать настоящим испытанием. Под угрозой, отмечают кинологи, особенно находятся собаки. В разгар каникул специалисты обратились к хозяевам четвероногих с призывом проявить благоразумие.

Так, отмечают сотрудники Российской кинологической федерации, особенно опасно для собак новогоднее безудержное веселье перееданием.

– Еда с вашего стола – это не угощения для питомца. У собаки должны быть специализированные лакомства, которые можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно. Из-за жирной и жареной пищи у собаки могут начаться проблемы с ЖКТ и праздничное застолье закончится в ветеринарной клинике, – предупреждают кинологи. – Не предлагайте свою еду питомцу, а также не создавайте ситуации, в которых собака сможет самостоятельно раздобыть себе лакомый кусочек: не допускайте питомца на кухню во время готовки, не оставляйте один на один с праздничным столом. Лучше не испытывать терпение собаки, перед вкусной едой сложно устоять даже человеку.

Не советуют специалисты брать с собой собак в места массовых гуляний. Ваш питомец попросту может получить стресс, предупреждают в РКФ волгоградцев:

– Не все собаки спокойно реагируют на незнакомых людей: одни животные без стресса прогуливаются с хозяином мимо концертной сцены, рядом с которой находятся люди, для других питомцев такое занятие может стать причиной серьезного стресса. Если вы все-таки отправились с собакой на прогулку по праздничному городу, держите своего питомца на поводке и следите, чтобы он всегда был рядом. Обязательно проверяйте надежность амуниции и не забудьте адресник. Даже если ваш пес очень общительный и дружелюбный, помните, что есть люди, которые боятся животных, поэтому следите, чтобы собака не приставала к прохожим. Заранее рассказывайте тем, кто хочет пообщаться с питомцем, об особенностях поведения животного. При знакомстве с другими собаками, обязательно спросите хозяина о контакте, прежде, чем позволить своему питому знакомиться. Внимательно следите за реакцией питомца, если он испытывает стресс, находясь в толпе людей, лучше увести его туда, где будет немноголюдно.

Ну и напоследок кинологи не рекомендуют привлекать собак к новогодним развлечениям. Хотя в Волгограде пока еще не выпал снег, синоптики обещают снегопады в ближайшее время. Брать пса на горку или кидать его в сугроб – дурная идея:

– Катание на тюбингах – не самая безопасная активность для питомцев. Из-за скользкого покрытия тюбинг развивает большую скорость, безопасно спрыгнуть с него порой не получается у человека, не говоря уже о питомце. Если тюбинг начинает раскручиваться, это лишает возможности ориентироваться в пространстве. Таким образом эта забава превращается в опасный аттракцион для собаки. Ни один питомец не захочет играть в такие игры по собственному желанию. Ни в коем случае не сажайте собаку на тюбинг, чтобы прокатить с горы. Отдавайте предпочтение другим играм, например, покидайте питомцу мяч или диск. Также не стоит кидать собаку в снег. Никогда не знаешь, что скрывается за пушистым покрывалом. Кроме того, неудачно приземлившись, питомец может травмироваться.



