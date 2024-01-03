Житель Волгоградской области сорвал куш в миллион рублей и ушел на дно

Житель Волгоградской области выиграл один миллион рублей, поучаствовав в новогоднем розыгрыше. При этом, как сообщает V102.RU, мужчина до сих пор не вышел на связь с организаторами лотереи.

— В сумме волгоградцы выиграли 23 128 060 рублей. При этом один счастливчик стал обладателем приза в миллион рублей. Победитель пока не обратился за выигрышем, — рассказали информагентству в пресс-службе «Столото».

Напомним, что жителя Волгоградской области судят за украденный у своей 19-летней беременной родственницы двухмиллионный выигрыш в лотерею.

Фото: архив ИА «Высота 102»