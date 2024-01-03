Бочаров проверит станцию СТ «Комсомольская» в Волгограде

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 3 января, в ходе рабочей поездки оценит ход работ на станции скоростного трамвая «Комсомольская», сообщает V102.RU.

Ранее подрядчик обещал заменить входные группы на трех станциях СТ — «Комсомольская», «Площадь Ленина» и «Пионерская». Новая система типа «Метро» позволит удерживать внутри теплый воздух и создавать комфортный микроклимат для пассажиров. Также произведена замена эскалаторов на станциях «Площадь Ленина» и «Комсомольская».

Как стало известно ИА «Высота 102», подземные станции обзаведутся в скором будущем установками для маломобильных групп населения и система пожаротушения.

Напомним, что за 2023 год было проложено шесть километров путей линий СТ. Ожидается поставка 62 новеньких низкопольных вагонов из Санкт-Петербурга. П

Фото: архив ИА «Высота 102»

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