На станции Площадь Ленина в Волгограде начался монтаж эскалаторов

Общество 26.12.2023 13:33
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26.12.2023 13:33
Еще на одной станции скоростного трамвая в Волгограде приступили к замене подъемных механизмов. Как сообщили V102.RU в администрации города, на остановку «Площадь Ленина» уже доставлен первый из двух новых эскалаторов.В ближайшее время специалисты приступят к подъему и установке его на специальные опоры. Ранее рабочие демонтировали устаревшие подъемники и подготовили площадку для сбора конструкции. Рабочее пространство огорожено в целях обеспечения безопасности пассажиров скоростного трамвая. На финальном этапе конструкции облицуют металлическими панелями.
Напомним, новые механизмы уже установлены на станции «Комсомольская». Работы проводятся в рамках инвестиционного соглашения, заключенного между муниципалитетом, регионом и АО «ЭлектроТранспорт Плюс».
Фото администрации Волгограда
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