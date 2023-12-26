Общество

На станции Площадь Ленина в Волгограде начался монтаж эскалаторов

Общество 26.12.2023 13:33
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26.12.2023 13:33


Еще на одной станции скоростного трамвая в Волгограде приступили к замене подъемных механизмов. Как сообщили V102.RU в администрации города,  на остановку «Площадь Ленина» уже доставлен первый из двух новых эскалаторов.
В ближайшее время специалисты приступят к подъему и установке его на специальные опоры. Ранее рабочие демонтировали устаревшие подъемники и подготовили площадку для сбора конструкции. Рабочее пространство огорожено в целях обеспечения безопасности пассажиров скоростного трамвая. На финальном этапе конструкции облицуют металлическими панелями.
Напомним, новые механизмы уже установлены на станции «Комсомольская». Работы проводятся  в рамках инвестиционного соглашения, заключенного между муниципалитетом, регионом и АО «ЭлектроТранспорт Плюс».
Фото администрации Волгограда

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