Общество

В Волгограде ветеринары спасли лапу попавшего в капкан бездомыша

Общество 02.01.2024 21:04
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02.01.2024 21:04


Ветеринары спасли лапу бездомной собаки, попавшей в капкан. Как рассказали V102.RU в зооцентре «Дино», куда привезли несчастное животное, тем не менее собаке предстоит еще длительное лечение.
Напомним, происшествие случилось в конце декабря прошлого года. В частном секторе собака попала в железную ловушку, которую установил неизвестный рядом с дорогой. Неравнодушные волгоградцы вызвали специалиста, который усыпил бездомыша и привез в зооцентр. На лечение собаки, которую назвали Анабель, был объявлен сбор.

Между тем, волгоградцев до глубины души возмутил этот случай. Ведь в капкан мог попасть любой человек, в том числе и ребенок.

Скриншот видео зооцентра «Дино» VK.com

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