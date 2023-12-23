В Волгограде спасают попавшую в капкан собаку

В Волгограде зоозащитники спасли попавшую в капкан собаку. Происшествие случилось на территории одного из СНТ. Сколько времени провело измученное животное в капкане, неизвестно. Освободить собаку из плена удалось только после вызова специалиста, который сначала усыпил животное, чтобы снять капкан.
Однако собака получила тяжелую травму. И без помощи ветеринаров не обойтись. Волонтеры зооцентра «Дино» просят оказать посильную помощь для лечения несчастного животного.
Пожертвовать любую сумму на карту СБ можно по номеру телефона 89023888182 (Анжела Макарова) или по QR- коду, который указан в группе VK зооцентра «Дино».
Скриншот видео зооцентра "Дино" VK.com