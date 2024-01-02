В комитете по труду и занятости Волгоградской области прокомментировали данные Волгоградстата о размерах зарплат бюджетников за январь-сентябрь 2023 года.
- Разница в суммах за первые два квартала и в сумме за три квартала 2023 года объясняется объективными причинами: в первом полугодии чаще берут отпуска, особенно работники сферы образования. При этом отпускной период бывает достаточно продолжительным, а все выплаты, соответственно, приходятся на его начало (преимущественно, на июнь),
- пояснили в комитете.
Ранее, напомним
, V102.RU сообщало об уменьшении размера средних зарплат почти всех категорий работников бюджетной сферы по итогам 9 месяцев прошлого года по сравнению с данными за первое полугодие 2023. Исключение составили лишь научные сотрудники, чья зарплата выросла.
В комитете по труду и занятости Волгоградской области подчеркнули, что в целом за год средние заработные платы увеличатся согласно запланированного темпу их роста.