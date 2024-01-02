Волгоградстат пересчитал зарплаты бюджетников региона за январь-сентябрь 2023 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на обновленные данные, средние зарплаты почти всех категорий бюджетников (за исключением одной) уменьшились, хотя и ненамного, по сравнению с первым полугодием 2023 года.В частности, врачи в среднем за 9 месяцев зарабатывали 74243 рубля, тогда как в первом полугодии этот показатель составлял 74384 рубля.Получка младшего медперсонала за девять месяцев снизилась до 36085 рублей (было на 56 рублей больше). Меньше стал зарабатывать средний медперсонал – 36966 рублей (было 37064).Зарплата учителей снизилась с 41896 до 36052 рублей. Преподаватели дополнительного образования получали с января по сентябрь 2023 года 36791 рубль, а раньше средний заработок этой категории бюджетников составлял 39979 рублей.Преподаватели и медперсонал, работающие с детьми-сиротами, зарабатывали 37265 рублей – это также меньше, чем в первом полугодии (38688).Снизилась и зарплата преподавателей вузов – до 70786 рублей (было 80585 рублей).Преподаватели профобразования получали в январе-сентябре 39199 рублей (вместо 47493 рублей).Работники культуры зарабатывали в январе-сентябре 37272 рубля (в первом полугодии – 37758 рублей).На 26 рублей снизилась и зарплата соцработников. В первом полугодии они зарабатывали 35885 рублей, а в янрваре-сентябре уже меньше – 35859 рублей.Только у одной категории бюджетников средняя зарплата выросла. Это – у научных работников – стало 77795 рублей, а было 76670.