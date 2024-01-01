Общество

Под Волгоградом за неделю до Рождества распустилась верба

Общество 01.01.2024 18:10
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01.01.2024 18:10


В Новоаннинском районе Волгоградской области в январе зацвела верба. Как сообщает V102.RU, необычное явление местные жители объясняют теплой и влажной погодой, которая установилась в волгоградском регионе.

Новоаннинский район находится на северо-западе Волгоградской области.

Обычно верба начинает цвести в конце марта, а иногда и в середине апреля, когда начинает оживать природа после зимы. 

Согласно поверью, верба также расцветает на праздник святителя Николая, который отмечается 19 декабря. Специалисты же объясняют, что если нет сильных морозов, то верба может расцветать повторно.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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