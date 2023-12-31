Общество

Повышение МРОТ, пенсий и призывного возраста: какие законы вступят в силу в январе

Общество 31.12.2023 16:01
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31.12.2023 16:01


Первый месяц нового 2024 года принесет повышение зарплат и пенсий некоторым категориям граждан, в том числе и в Волгоградской области, передает V102.RU.

В Госдуме РФ сообщили, что с 1 января в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 18,5 % и составит 19 242 рубля. В результате этого вырастет зарплата у 4,8 миллиона человек, а также увеличится ряд социальных выплат.

Рост страховых пенсий по старости составит 7,5 %. Решение коснется более 32 миллионов граждан.

Другие законы января:

С нового года вступает в силу новая редакция закона о занятости. Нововведения затрагивают правовое регулирование отношений в сфере занятости населения с учетом современного состояния рынка труда, и систематизирует меры государственной поддержки граждан, ищущих работу. 

С 1 января произойдет повышение социальных налоговых вычетов на расходы, совершенные уже в 2024 году. Теперь можно будет вернуть в виде социальных налоговых вычетов до 19 500 рублей (13 % от 150 тысяч рублей), а за обучение ребенка — до 14 300 рублей (13 % от 110 тысяч рублей). Кроме того, вычет можно будет получить за обучение супруга (супруги) по очной форме. 

Социальный налоговый вычет предоставляется с расходов на лечение и приобретение медикаментов, заключение договора ДМС, обучение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни.

Программа долгосрочных сбережений

Так, граждане, заключившие договор долгосрочных сбережений с НПФ в период 2024–2026 годов и уплатившие взносы в сумме не менее 2 тысяч рублей в год, могут получить дополнительную финансовую стимулирующую поддержку от государства в течение трех лет. Срок может быть продлен по решению правительства.

Участие граждан в формировании долгосрочных сбережений будет только на добровольной основе. Также установлены особенности банкротства НПФ, которые формируют долгосрочные сбережения. 

Освобождение от НДФЛ ряда выплат 

С денежных выплат к ордену «Родительская слава» и званию «Мать-героиня» не будут взимать НДФЛ. Также не будут облагаться налогом доходы в виде грантов, премий, призов и подарков, полученных на региональных и местных соревнованиях и конкурсах. Отменяется налог в 13 % при выплате материальной помощи студентам колледжей и вузов.

Сохранение пособия по уходу за ребенком при досрочном выходе из декрета

Родители сохранят право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае выхода из декретного отпуска до достижения им возраста полутора лет. Это позволят дополнительно поддержать семьи с детьми.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2024 году составит 17,8 тысячи рублей. Все необходимые средства заложены в федеральном бюджете.

Бессрочное право на получение кредитных каникул 

Механизм кредитных каникул для потребительских кредитов будет действовать на постоянной основе. До этого времени обратиться за такими каникулами можно было до конца 2023 года и при условии, что договор заключили до 1 марта 2022 года. 

Изменение призывного возраста

С 1 января 2024 года призывать на военную службу будут граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

Поправки в закон о маткапитале 

Материнский капитал получат только лица, имеющие гражданство РФ на момент рождения ребенка, и только в том случае, если он является гражданином России по рождению. Изменение не коснется жителей новых регионов. 

Мужчины, которым полагается маткапитал, смогут направлять его на формирование накопительной пенсии. 

Уведомление о риске неисполнения кредитных обязательств

Банки и микрофинансовые организации при кредитовании граждан будут обязаны рассчитывать долговую нагрузку заемщиков и письменно уведомлять их о рисках, если на платежи по кредитам уходит более 50 % доходов.

Льготная ставка НДС для детских товаров 

Расширяется перечень товаров для детей, на которые распространяется пониженная ставка НДС в размере 10 %. Среди них — бутылочки, ванночки для купания, детские автокресла и велосипеды. Закон повысит доступность этих товаров.

Социальные и страховые пенсии — в беззаявительном порядке

Страховая и социальная пенсии по случаю потери кормильца, а также социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, будут назначаться в беззаявительном порядке. Кроме того, устанавливается беззаявительный порядок перерасчета фиксированной выплаты к пенсии за стаж в районах Крайнего Севера и в сельском хозяйстве. 

Транспортный налог на угнанный автомобиль

Исчисление транспортного налога прекращается с начала розыска автомобиля до его возврата владельцу по заявлению. Кроме того, налогоплательщик вправе представить подтверждающие документы. Подать их можно через МФЦ. Если такое заявление и документы не предоставить, то исчисление налога прекращается на основании сведений, полученных налоговой от МВД России.

Система ресоциализации бывших заключенных

Вводится институт пробации — совокупности мер в отношении осужденных и бывших заключенных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их ресоциализацию, социальную адаптацию, защиту прав и законных интересов. Нормы закона будут способствовать эффективной адаптации осужденных.

Согласие и отказ от обработки биометрии

Граждане смогут давать и отзывать согласие на размещение и обработку их биометрических персональных данных в Единой биометрической системе (ЕБС) с помощью «Госуслуг». Также там можно будет направить оператору ЕБС требование о блокировании, удалении и уничтожении биометрических персональных данных. 

Бесплатное повторное профобучение для детей-сирот

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут пройти бесплатное повторное профессиональное обучение по профессии рабочего или должности служащего. Это касается также детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. Им будут выплачивать пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей и ежемесячное пособие в течение всего прохождения повторного обучения.

НДФЛ для дистанционных сотрудников 

Дистанционные сотрудники, которые работают из за рубежа, независимо от того, являются они налоговыми резидентами или нет, будут платить НДФЛ в размере 13 % с вознаграждений и иных выплат, полученных за выполнение трудовых обязанностей. При превышении порога в 5 млн рублей в год ставка будет составлять 15 %.

С 5 января станет возможным дополнительный способ воспользоваться маткапиталом. Средства материнского капитала можно будет направить на реконструкцию жилого помещения в таунхаусах, дуплексах и иных жилых объектах.

Своевременная медицинская помощь

Закон освобождает сотрудников выездной бригады скорой помощи от обязанности брать согласие на медицинское вмешательство у пациентов, когда присутствует угроза для их жизни. У пациента или его законного представителя остается право выразить свой отказ до начала оказания медицинской помощи. 

С 7 января в России высококвалифицированным иностранным специалистам, проработавшим в России не менее двух лет, и членам их семей, имеющим вид на жительство, будут выдавать бессрочный вид на жительство.

Отметим, что это только часть важных законопроектов, которые вступают в силу в январе 2024 года. 

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