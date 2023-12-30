Волгоградцам рассказали о погоде первой недели 2024 года и долгожданном снеге

В Волгоградской области первый день уже нового 2024 года принесет с собой снег и штормовой ветер. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, температура за окном будет колебаться от -7 до +5 градусов.

— В понедельник, 1 января, по области в отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде снега с ветром западного направления с порывами до 15-20 м/с. Ночью за окном -2…+3 °С, при прояснении похолодает до -7 °С, днем воздух прогреется до 0...+5 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском ЦГМС.

В Волгограде первый день нового года выдастся облачным. Синоптики прогнозируют небольшой снег и западный ветер со скоростью 8-13 м/с. Температура ночью в городе-герое приблизится к нулю, после обеда столбики термометров покажут 0…+2 °С.

По данным портала Gismeteo, с 1 по 7 января 2024 года в Волгограде будет облачно. Ожидается снег с дождем и резкое похолодание к выходным. Уже в пятницу, 5 января, на город обрушится сильный снег. За сутки выпадет больше 20 миллиметров осадков. Температура днем упадет до -6 °С, ночью за окном уже -8 °С. В начале недели дневные температуры приблизятся к +5 °С. Ночью с понедельника по среду в областном центре от нуля до -2 °С.

Фото: архив ИА «Высота 102»