Общество

«Осталось трое детей»: под Волгоградом простятся с погибшим на Украине Михаилом Малеевым

Общество 29.12.2023 18:04
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29.12.2023 18:04


В Камышинском районе Волгоградской области просятся с погибшим в ходе специальной военной операции Михаилом Малеевым, передает V102.RU.

- 30 декабря в Чухонастовке по адресу: улица Советская, 11 в 11 часов пройдут прощание, а затем похороны защитника Родины на сельском кладбище, - сообщили в Чухонастовском сельском поселении.

Ефрейтор Малеев погиб при исполнении воинского долга 15 декабря. На СВО он пошел, подписав контракт с Минобороны.

У мужчины остались трое детей.

Коллаж: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

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