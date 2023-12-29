В Волгограде и Волжском после праздников отключат 20 телеканалов

В Волгоградской области кратковременные приостановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций начнутся после новогодних праздников, передает V102.RU.

По данным областного комитета информационных технологий, профилактические работы телерадиопередающего оборудования запланированы с 11 по 23 января 2024 года.

- Некоторые работы могут быть отменены из-за плохих погодных условий, - сообщили в комитете. - Время отключений согласовано с редакциями теле- и радиоканалов, профилактика проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.

В Волгограде, Волжском и близлежайших населенных пунктах работы пройдут 11, 16, 17, 18 и 23 января. Период отключений в основном приходится на период с 7.00 до 16:00.