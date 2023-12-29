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Волгоградцы на 19% чаще меняли смартфоны в 2023 году

Телеком 29.12.2023 12:43
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29.12.2023 12:43


Цифровая экосистема МТС проанализировала волгоградский рынок смартфонов. По итогам 2023 года жители региона покупали смартфоны на 19% больше, чем в предыдущем. При этом средняя цена смартфона снизилась на 4%. 
По мнению аналитиков МТС, главным фактором, повлиявшим на высокие результаты продаж, стал отложенный спрос. Так, в последние два года покупатели старались повременить с покупкой смартфонов в связи с появлением новых экономических факторов. В свою очередь, ритейлеры смогли не только перестроить логистические цепочки, но и обеспечить непрерывную маркетинговую активность. Ещё одна причина – стремительное расширение предложений в различных ценовых сегментах китайскими производителями, которые активно замещают бренды из других стран.  
В 2023 году по сравнению с предыдущим годом продажи смартфонов в Волгоградской области увеличились на 19% в штуках и на 15% в деньгах. Средняя цена смартфонов снизилась на 4% - в 2022 году средняя цена составляла 20,5 тысяч рублей, в 2023 – 19,7 тысяч рублей. В целом по России снижение средней стоимости смартфона произошло за счёт высокого роста в сегменте до 10 тыс. рублей – за год он увеличился в 1,5 раза. Сейчас на него приходится 37% продаж в штуках. Также аналитики зафиксировали рост продаж на 50% в сегменте 30-40 тыс. (5% рынка) и в сегменте дороже 80 тыс. рублей (5% рынка).
Среди самых популярных моделей в штуках по итогам 2023 года в стране лидирует Redmi (Xiaomi) – на этот бренд приходится семь устройств в топ-10. В Волгоградской области ТОП-10 самых продаваемых моделей в штуках возглавил бренд Infinix. 
Топ-10 самых продаваемых моделей в Волгоградской области в 2023 году в штуках 
1. Infinix SMART 7 HD 2/64
2. Infinix NOTE 30i 8/256 LTE DS
3. Xiaomi Redmi 12C 128Gb LTE DS
4. Xiaomi Redmi 9A 32Gb LTE DS
5. Honor X8a 6/128Gb 5G DS
6. Xiaomi Redmi A2+ 3/64GB LTE DS
7. Xiaomi Redmi 12C 64Gb LTE DS
8. Infinix HOT 30i 8/128
9. Honor X6 4/64 LTE DS
10. Tecno Spark 10C 4/64

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