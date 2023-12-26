В Волгограде назначили ответственных за развитие острова Сарпинский

В Волгоградской области создана рабочая группа по вопросам формирования историко-культурного туристического комплекса на островах Голодный и Сарпинский. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, руководителем рабочей группы стал губернатор Андрей Бочаров. В состав вошли также заместители главы региона, председатели комитетов, руководители департаментов АО «Корпорация Туризм.РФ», глава Волгограда и его замы, представители муниципальных и государственных учреждений и другие.
Основной задачей рабочей группы являются рассмотрение проблемных вопросов, возникающих при формировании туристического комплекса на островной системе. Участие в ее работе могут принять и приглашенные эксперты и чиновники местных, а также федеральных органов власти, учреждений и общественных организаций.
Напомним, между администрацией региона, мэрией Волгограда и частным инвестором 5 сентября было заключено трехстороннее соглашение по созданию историко-культурного туристического комплекса на островах Сарпинском и Голодном.
А в начале декабря, как сообщало V102.RU,
губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и генеральный директор АО «Корпорация «Туризм.РФ» Сергей Суханов подписали соглашение о долгосрочном взаимодействии, — сообщили информагентству в пресс-службе областной администрации.
Уточнялось, что особое внимание будет уделено созданию профильной инфраструктуры и привлечению инвестиций. В частности, архитекторы уже предложили свое видение будущего Сарпинского, который планируется соединить с материковой частью Волгограда системой мостов.