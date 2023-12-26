Женщины в этом году чаще заходили во «ВКонтакте», а мужчины — на YouTube

Телеком 26.12.2023 12:17
0
26.12.2023 12:17
Как выяснилось, лидером по количеству сессий стал Telegram, на втором месте — Вконтакте, на третьем — Youtube, четвертая и пятая строчки у WhatsApp* и Instagram*, соответственно. В топ-10 сервисов также вошли TikTok, iCloud, Одноклассники, iTunes, App Store.
Среди городов-лидеров по количеству заходов в приложения на первом месте Москва, на втором — Екатеринбург, третье место у Казани, на четвертом Санкт-Петербург, пятую строчку занял Краснодар. Мужчины заходили в приложения на 9% чаще, чем женщины.
Больше всего за год количество сессий у пользователей в возрасте 35-40 лет (17,9%). Пользователи в возрасте от 30 до 35 лет на втором месте (17,5%), на третьей позиции пользователи в возрастной категории от 40 до 45 лет (16,5%). Меньше всего раз заходили в приложения люди старше 60 лет.
Если говорить о трафике, то за исследуемый период среди пользователей устройств на ОС Android больше всего гигабайт было потрачено на Youtube, TikTok, Вконтакте, Telegram, Одноклассники. Среди пользователей девайсов на iOS первым по объемы трафика стало приложение Вконтакте, на втором месте Youtube, на третьем — Telegram.
Ранее билайн сообщал о запуске скоростного мобильного интернета и голосовой связи в 34-х небольших населенных пунктах 21 района Волгоградской области.
Теперь жителям этих небольших населенных пунктов стали доступны сервисы на базе скоростного мобильного интернета билайна: видеозвонки с близкими, просмотр видео и прослушивание музыки онлайн, комфортный поиск информации в интернете, просмотр социальных сетей, работа с Госуслугами, мобильными банками и многие другие.
*Принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.
Фото билайн.
Реклама Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru
Китайские бренды впервые заняли все верхние позиции в розничной сети МегаФона и Yota26.12.2023 14:27
Телеком 26.12.2023 14:27
Выгодные комплекты: популярные модели смартфонов по специальной цене только в билайне25.12.2023 11:55
Телеком 25.12.2023 11:55
Количество пользователей VoWiFi удвоилось: как технология поможет в праздничной суете22.12.2023 16:24
Телеком 22.12.2023 16:24
Клиенты билайна получат кешбэк при оплате покупок в RuStore22.12.2023 10:41
Телеком 22.12.2023 10:41
Tele2 поможет порадовать близких к Новому году21.12.2023 18:14
Телеком 21.12.2023 18:14
Сэкономить в новогоднем отпуске: у абонентов билайна вырос интерес к технологии VoWiFi18.12.2023 12:45
Телеком 18.12.2023 12:45
+ 1: клиенты Tele2 в Волгограде получают кофе в подарок18.12.2023 10:13
Телеком 18.12.2023 10:13
Билайн повысил лояльность корпоративных клиентов с помощью аудиобейджей15.12.2023 17:47
Телеком 15.12.2023 17:47
Волгоград вошел в топ-3 качающих стадионов Юга и Кавказа15.12.2023 12:47
Телеком 15.12.2023 12:47
Tele2 усилила инфраструктуру в крупных жилых комплексах в Волгограде и Волжском13.12.2023 10:49
Телеком 13.12.2023 10:49
«Единый мониторинг 2.0» от билайн бизнес: что нового?13.12.2023 08:30
Телеком 13.12.2023 08:30
Хутор Пристеновский и село Крячки: билайн расширяет покрытие 4G в Волгоградской области11.12.2023 11:18
Телеком 11.12.2023 11:18
На 25% быстрее: Tele2 увеличила скорость 4G-интернета в Волгограде и Волжском07.12.2023 15:44
Телеком 07.12.2023 15:44
Билайн бизнес увеличил точность распознавания речи до 90%07.12.2023 10:03
Телеком 07.12.2023 10:03
Видеть эмоции: почти половина клиентов билайна выбирает видеозвонок для общения с близкими30.11.2023 16:39
Телеком 30.11.2023 16:39