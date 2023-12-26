Телеком

Женщины в этом году чаще заходили во «ВКонтакте», а мужчины — на YouTube

Телеком 26.12.2023 12:17
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26.12.2023 12:17


Как выяснилось, лидером по количеству сессий стал Telegram, на втором месте — Вконтакте, на третьем —  Youtube, четвертая и пятая строчки у WhatsApp* и Instagram*, соответственно. В топ-10 сервисов также вошли TikTok, iCloud, Одноклассники, iTunes, App Store.
Среди городов-лидеров по количеству заходов в приложения на первом месте Москва, на втором  — Екатеринбург, третье место у Казани, на четвертом Санкт-Петербург, пятую строчку занял Краснодар. Мужчины заходили в приложения на 9% чаще, чем женщины.
Больше всего за год количество сессий у пользователей в возрасте 35-40 лет (17,9%). Пользователи в возрасте от 30 до 35 лет на втором месте (17,5%), на третьей позиции пользователи в возрастной категории от 40 до 45 лет (16,5%). Меньше всего раз заходили в приложения люди старше 60 лет.
Если говорить о трафике, то за исследуемый период среди пользователей устройств на ОС Android больше всего гигабайт было потрачено на Youtube, TikTok, Вконтакте, Telegram, Одноклассники. Среди пользователей девайсов на iOS первым по объемы трафика стало приложение Вконтакте, на втором месте Youtube, на третьем — Telegram.
 Ранее билайн сообщал о запуске скоростного мобильного интернета и голосовой связи в 34-х небольших населенных пунктах 21 района Волгоградской области. 
Теперь жителям этих небольших населенных пунктов стали доступны сервисы на базе скоростного мобильного интернета билайна: видеозвонки с близкими, просмотр видео и прослушивание музыки онлайн, комфортный поиск информации в интернете, просмотр социальных сетей, работа с Госуслугами, мобильными банками и многие другие.
*Принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.
Фото билайн.
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