Общество

Какая погода ожидает волгоградцев перед Новым годом

Общество 24.12.2023 08:39
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24.12.2023 08:39


В Волгоградской области последняя рабочая неделя в уходящем году принесет с собой метели и резкое похолодание. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в отдельные ночи температура опустится до -10 градусов. 

— В понедельник, 25 декабря, по области в ночные и утренние часы пройдет небольшой снег, в отдельных районах осадки будут умеренными. После обеда стихия чуть ослабнет, но местами вероятна метель. На дорогах снежный накат. Ветер юго-западного направления с порывами до 17-22 м/с. В ночной период 0…-5 °С, при прояснении температура упадет до -10 °С, днем столбики термометров покажут -4...+1 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре.

В ночь на 26 декабря в регионе пройдет мокрый снег, переходящий в дождь, в отдельных районах метель. Днем пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах опустится туман, возможны гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах ЛЭП и ветках деревьев. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с порывами до 17-22 м/с. Ночью за окном -4…+1 °С, днем +1...+6 °С.

— В Волгограде первый рабочий день встретит снегом и метелью в ночные и утренние часы. Днем осадков поубавится, на дорогах снежный накат. Ветер юго-западный с порывами до 17-22 м/с. В ночной период по городу -2...-4 °С, днем 0...-2 °С, — добавили волгоградские синоптики. — Вторник, 26 декабря, в областной столице в ночные часы прогнозируется осадки мокрый снег, переходящий в дождь. Днем вероятен небольшой дождь, на дорогах гололедица. Ветер юго-западного направления 8-13 м/с, с усилением до 17-22 м/с. Ночью 0...-2 °С, днем +2…+4 °С. 

Согласно данным портала Gismeteo, с 25 по 31 декабря в Волгограде мокрый снег, снег с дождем и штормовой ветер. Осадки зарядят с понедельника по четверг.  Самые обильные ожидаются во вторник. Ближе к выходным установится облачная без осадков погода. В Новый год, 31 декабря, волгогрдацам обещают днем до +1 °С, ночью -2 °С и без осадков.   

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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