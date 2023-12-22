Волгоградский Детфонд передал подарки сиротам и воспитанникам колонии

Сладкие подарки в преддверии Нового года получили сироты и воспитанники детской колонии в Волгоградской области. Председатель правления регионального отделения фонда, депутат Волгоградской областной думы Ирина Соловьева побывала в Камышине и передала детям сочные мандарины и литературные журналы.

Камышинский центр помощи детям – это один из четырех подшефных учреждений Детского фонда учреждений. В настоящее время здесь проживают 25 ребят, четверо из которых еще дошколята. Совсем недавно в ЦДП Камышина поступил семимесячный малыш, для которого Детский фонд закупил необходимые принадлежности – бутылочки, соски, погремушки и прорезыватели.

Многие из ребят ждали приезда гостей – с председателем отделения Детфонда они знакомы уже не один год. Мальчишки показали Ирине Соловьевой результаты кропотливой работы – резьбы по дереву и подарили елочные игрушки, изготовленные собственными руками. Старшеклассники рассказали о своих планах на будущее. Так, одна из девочек мечтает выучиться на железнодорожника и работать проводником.





Директор ЦПД Ольга провела для руководства отделения фонда экскурсию по центру, показала мебель, подаренную благотворительной организацией этой осенью. Мальчики-подростки с гордостью признались, что помогали собирать шкафы и полки, на которых разместились их вещи и книги.

– Мы всегда рады видеть коллектив фонда в нашем центре, потому что тепло дружим уже много лет, – поделилась Ольга Анихреева. – На Детский фонд можно положиться в любой ситуации – нас много раз выручали и оказывали необходимую помощь. Большое спасибо Ирине Анатольевне за личное участие в жизни учреждения и заботу о нашей детворе.

– Я не понаслышке знаю, как нелегко вернуть к нормальной жизни детей, в судьбе которых произошли трагические события, – сказала в свою очередь Ирина Соловьева, отметив, что коллектив камышинского и других центров помощи детям, расположенных в Новоаннинском, Серафимовичском районах и городе Волжском, выполняют сложнейшую социально важную работу. – С воспитанниками занимаются опытные психологи, педагоги, которые делают это с любовью и большой самоотдачей. Камышинский центр – один из самых передовых в этом плане на территории нашего региона. Мы болеем за каждого из ребят, желаем им, а также сотрудникам учреждений, счастливого нового года и осуществления заветных желаний.

Новогодние подарки от Детского фонда до конца декабря в Волгоградской области всего получат около 2000 детей: вкусные презенты будут направлены в центры помощи детям, областную детскую больницу, детское отделение онкологического центра, противотуберкулезный диспансер, а также многодетным семьям и семьям из Донбасса, проживающим в пунктах временного размещения.