Волгоградцам предложили депутатскую елку и флешмобы на Новый год

Чуть больше недели остается до празднования Нового года. Несмотря на то, что городские власти отказались от массовых новогодних гуляний и общегородского фейерверка, тем не менее, для молодежи и самых маленьких жителей города-героя приготовили сюрприз.

— В период празднования Нового года и Рождества в городе пройдут более 80 новогодних мероприятий. В этом году общегородская новогодняя программа ориентирована на детей и подростков, которые вместе с родителями смогут посетить театрализованные представления, концерты, мастер-классы, викторины, спектакли, интерактивные программы и многое другое, — пояснили в мэрии города-героя.

Праздничные активности на открытых площадках стартуют в городе на Волге с 24 декабря. В этот день в ЦПКиО Дед Мороз и Снегурочка ждут всех желающих у главной городской елки. Главный новогодний символ засияет красочными огнями.

С воскресенья, 24 декабря и вплоть до окончания январских праздников на улицах Волгограда можно будет встретить артистов в костюмах различных сказочных персонажей, поучаствовать в веселых флешмобах и интерактивных представлениях. Горожан удивят музыкальными сюрпризами.

25 декабря в ДЮЦе пройдет «Елка для одаренных детей». На мероприятие приглашены волгоградские школьники, показавшие отличные результаты в учебе, спорте и творчестве. Уточняется, что 26 декабря для 350 юных волгоградцев, среди которых дети из многодетных семей, организуют «Депутатскую елку». Музтеатр приглашает юных зрителей на новогодний мюзикл «Золотая антилопа». «Молодежка» в свою очередь покажет спектакли «Снежная Королева», «Кот в сапогах» и «Морозко».

В ЦПКиО 31 декабря запланировано праздничное мероприятие «Новогодняя ночь» с развлекательной шоу-программой, ведущими — Дедом Морозом и Снегурочкой. Не останутся в стороне и центры культуры и досуга, открытые площадки, парки и скверы. Здесь также пройдут разнообразные новогодние мероприятия.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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