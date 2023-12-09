Власти в регионах РФ отказываются от новогодних трат и гуляний

Власти в различных регионах страны анонсируют отмену новогодних массовых мероприятий и салютов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ИА «СарИнформ», в соседней с Волгоградской Саратовской области не будут закупать новые украшения и уличную иллюминацию.

— В прошлом году совместно с вами приняли решение отказаться от подобных трат, оставив лишь мероприятия для детей. В этом году необходимо поступить аналогично. Так будет правильно по отношению к нашим защитникам, которые сейчас находятся в зоне СВО, — заявил губернатор Саратовского региона Роман Бусаргин.

Уточняется, что в Саратовской области также не будет общегородских гуляний и привычных салютов. Уже сейчас известно, что новогодние каникулы скромно проведут в Амурской и Ярославской областях.

Напомним, что Волгограде в прошлом году власти отменили гуляния у главной новогодней елки, праздничные программы в городских парках, в том числе новогодние салюты, а также традиционные массовые мероприятия в городских районах. При этом детских утренников и елок в общеобразовательных учреждениях запреты не коснулись.

Фото: архив ИА «Высота 102»