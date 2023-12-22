Электрички меняют расписание из-за ремонта на ж/д в Волгоградской области

В Волгоградской области с 23 по 25 декабря изменится расписание четырех пригородных поездов в связи с развитием инфраструктуры станции имени Максима Горького, сообщили V102.RU в отделении Приволжской железной дороги.
Меняется расписание электричек, следующих по маршрутам:
- Волгоград-1 – Суровикино (23, 24 и 25 декабря);
- Волгоград-1 – Донская (23, 24 и 25 декабря):
- Суровикино – Волгоград-1 (25 декабря);
- Кривомузгинский – Волгоград-1 (25 декабря).
Пассажиров просят отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов.