В Волгограде разобрали повисшее над коммунальным провалом трамвайное полотно





В Волгограде аварийные бригады продолжают работы на ул. Шефской в Советском районе, где 21 декабря из-за протечки на частных сетях водоотведения произошел провал под трамвайной линией. Как рассказали в мэрии утром сегодня, рабочие транспортного предприятия уже сняли рельсы и шпалы на месте провала, обеспечив доступ коммунальным службам.

– К восьми утра бригады коммунальных служб смонтировали между двумя канализационными колодцами временную обводную линию протяженностью около 150 метров для перекачки канализационных стоков в обход поврежденного участка, – рассказали ИА «Высота 102» в мэрии. – Данное техническое решение позволит провести восстановительные работы без ограничения подачи ресурса жителями многоквартирных домов. В настоящее время специалисты проводят земляные работы.

После того как протечка на сетях будет устранена, бригады транспортного предприятия соберут трамвайное полотно и запустят движение в привычных для волгоградцев границах. Напомним, что временно трамваи №3 и №4 продолжают курсировать на своих маршрутах в усеченных границах – от ул. Ким до ул. Мончегорской и от «Детского центра» до ул. Мончегорской.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»