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Клиенты билайна получат кешбэк при оплате покупок в RuStore

Телеком 22.12.2023 10:41
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22.12.2023 10:41


Мобильный оператор билайн и российский магазин приложений RuStore запустили совместную акцию — до 31 декабря 2023 года клиенты оператора получат кэшбэк в размере 20% при оплате игр, приложений и внутриигрового контента со счета мобильного телефона.
Для участия в акции необходимо выполнить несколько простых шагов:
– скачать и установить магазин приложений RuStore на свой смартфон;
– выбрать в RuStore нужное приложение или игру;
– при оплате ввести свой номер билайна;
– дождаться кэшбэка, который будет зачислен на этот номер в течение 30 дней после совершения покупки.
В магазине RuStore пользователям доступны более 30 тысяч приложений и игр от российских и зарубежных разработчиков.
– Развитие партнерских отношений и возможность дать дополнительную ценности нашим клиентам всегда было приоритетом для билайна. Сотрудничество с RuStore и предоставление кэшбэка за покупки внутри магазина – еще один шаг в этом направлении. Мы благодарны RuStore за возможность сделать такое выгодное предложение нашим пользователям, – отметил Иван Савкин, директор по развитию нетелеком продуктов и цифровых сервисов билайна.
Все подробности акции и информация об организаторе доступна в мобильном приложении билайн.
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