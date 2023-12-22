Клиенты билайна получат кешбэк при оплате покупок в RuStore

Телеком 22.12.2023 10:41
0
22.12.2023 10:41
Мобильный оператор билайн и российский магазин приложений RuStore запустили совместную акцию — до 31 декабря 2023 года клиенты оператора получат кэшбэк в размере 20% при оплате игр, приложений и внутриигрового контента со счета мобильного телефона.
Для участия в акции необходимо выполнить несколько простых шагов:
– скачать и установить магазин приложений RuStore на свой смартфон;
– выбрать в RuStore нужное приложение или игру;
– при оплате ввести свой номер билайна;
– дождаться кэшбэка, который будет зачислен на этот номер в течение 30 дней после совершения покупки.
В магазине RuStore пользователям доступны более 30 тысяч приложений и игр от российских и зарубежных разработчиков.
– Развитие партнерских отношений и возможность дать дополнительную ценности нашим клиентам всегда было приоритетом для билайна. Сотрудничество с RuStore и предоставление кэшбэка за покупки внутри магазина – еще один шаг в этом направлении. Мы благодарны RuStore за возможность сделать такое выгодное предложение нашим пользователям, – отметил Иван Савкин, директор по развитию нетелеком продуктов и цифровых сервисов билайна.
Все подробности акции и информация об организаторе доступна в мобильном приложении билайн.
Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: www.beeline.ru
Tele2 поможет порадовать близких к Новому году21.12.2023 18:14
Телеком 21.12.2023 18:14
Сэкономить в новогоднем отпуске: у абонентов билайна вырос интерес к технологии VoWiFi18.12.2023 12:45
Телеком 18.12.2023 12:45
+ 1: клиенты Tele2 в Волгограде получают кофе в подарок18.12.2023 10:13
Телеком 18.12.2023 10:13
Билайн повысил лояльность корпоративных клиентов с помощью аудиобейджей15.12.2023 17:47
Телеком 15.12.2023 17:47
Волгоград вошел в топ-3 качающих стадионов Юга и Кавказа15.12.2023 12:47
Телеком 15.12.2023 12:47
Tele2 усилила инфраструктуру в крупных жилых комплексах в Волгограде и Волжском13.12.2023 10:49
Телеком 13.12.2023 10:49
«Единый мониторинг 2.0» от билайн бизнес: что нового?13.12.2023 08:30
Телеком 13.12.2023 08:30
Хутор Пристеновский и село Крячки: билайн расширяет покрытие 4G в Волгоградской области11.12.2023 11:18
Телеком 11.12.2023 11:18
На 25% быстрее: Tele2 увеличила скорость 4G-интернета в Волгограде и Волжском07.12.2023 15:44
Телеком 07.12.2023 15:44
Билайн бизнес увеличил точность распознавания речи до 90%07.12.2023 10:03
Телеком 07.12.2023 10:03
Видеть эмоции: почти половина клиентов билайна выбирает видеозвонок для общения с близкими30.11.2023 16:39
Телеком 30.11.2023 16:39
95 тысяч волгоградских семей получили доступ к гигабитному интернету29.11.2023 15:01
Телеком 29.11.2023 15:01
Черная пятница в билайне: время удивительных скидок24.11.2023 13:10
Телеком 24.11.2023 13:10
Дети Волгоградской области переключились с TikTok на мессенджеры23.11.2023 12:49
Телеком 23.11.2023 12:49
Как оформить подключение корпоративной связи за пять минут22.11.2023 15:56
Телеком 22.11.2023 15:56