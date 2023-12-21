Весна в декабре. Волгоградцам рассказали, какая погода ожидает на выходных

В Волгоградской области в конце декабря установилась по-настоящему весенняя погода. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, к предстоящим выходным в регионе столбики термометров покажут до +8 градусов.

— В пятницу, 22 декабря, по области местами пройдут небольшие, а в дневные часы в отдельных районах умеренные дожди. В отдельных районах опустится туман. Ветер юго-восточного направления 7-12 м/с. Ночью за окном 0…+5 °С, после обеда воздух прогреется до +3...+8 °С, — рассказали в Волгоградском гидрометцентре. — В субботу, 23 декабря, в регионе вероятны небольшие, местами умеренные дожди с юго-восточным ветром с порывами до 14-16 м/с. В ночной период 0…+5 °С, днем +3...+8 °С.

В Волгограде к пятнице обещают отсутствие осадков и лишь к обеду небольшой дождь. Ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Ночью по городу +1...+3 °С, днем +3…+5 °С.

— В субботу в городе-герое пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточного направления 7-12 м/с. В ночные часы +1...+3 °С, днем температура поднимется до +3…+5 °С, — добавили волгоградские синоптики.

По данным сервиса Gismeteo, воскресенье, 24 декабря, в Волгограде выдастся пасмурным, пройдет снег с дождем. Днем в областном центре +2 °С, ночью температура упадет до -1 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»