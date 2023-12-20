Прокуратура проводит проверку законности принятия решения о признании аварийным двухэтажного дома №2 по улице им. капитана Тряскина в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорная проверка назначена по доводам, изложенным в публикации информагентства «Написали Бастрыкину и Генпрокурору: в Волгограде жители выступили против признания их дома аварийным».

Напомним, жители построенной в 1948 году двухэтажки выступили против решения о признании их дома аварийным. В редакцию они прислали копию письма, которое направили в Москву в адрес главы СК России Александра Бастрыкина и Генерального прокурора РФ Игоря Краснова, в котором просят проверить законность такого решения, провести процессуальную проверку и заступиться за них. Люди утверждают, что их дом является объектом культурного наследия, а решение о признании его аварийным было принято на основании экспертизы, выполненной еще в 2014 году с грубыми нарушениями. Новая экспертиза, которую заказали и оплатили жильцы, показала, что основные конструкции дома находятся в работоспособном состоянии и ему требуется капитальный ремонт. Администрация Волгограда в свою очередь пояснила, что причин не доверять экспертизе 2014 года нет, поэтому дом будет расселен.

Однако, как выяснилось после публикации на сайте информагентства, есть и другая группа жильцов этого старого дома, которые наоборот хотят поскорее покинуть здание, которое, как они утверждают, может рухнуть в любой момент.

- Не хотим быть погребенными под останками дома, - говорят жители. - Общая степень износа здания составляет 88%. У нас в доме стены трещат по швам, крыша того и гляди рухнет, в подвале трубы гнилые. Управляющая компания отказалась восстанавливать электрику, поскольку это бесперспективное занятие.

В 8-квартирном двухэтажном доме №2 по улице им. капитана Тряскина за скорейшее расселение из аварийной двухэтажки выступают жильцы четырех квартир. Другие категорически против этого и утверждают, что дому просто нужен капитальный ремонт. По собственникам помещений перевес все же на стороне тех, кто поддерживает решение о расселении, - семеро против четырех. Жители обмениваются взаимными претензиями и обвиняют друг друга в лукавстве и корысти.





Тем не менее, сторонники капитального ремонта пытались через суд признать незаконным заключение Межведомственной комиссии по оценке состояния жилых помещений в многоквартирном доме №2 по ул. им. капитана Тряскина от 19 августа 2015 года и два постановления администрации Волгограда от 2016 и 2018 гг. о признании дома аварийным и подлежащим реконструкции. Однако суды они проиграли.

В апелляционном определении Волгоградского областного суда от 31 августа 2023 года указано, что в деле участвовал зампрокурора Краснооктябрьского района, который просил оставить решение без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Т.е. представитель надзорного ведомства на тот момент не увидел оснований для признания незаконными заключения Межведомственной комиссии и постановлений администрации о признании дома аварийным и его расселении.

Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев все материалы дела, не нашла оснований для отмены решения суда первой инстанции, который отказал в удовлетворении исковых требований.

Согласно материалам дела, в 2015 году заключение Межведомственной комиссии от 2 апреля 2014 года о признании указанного дома аварийным и подлежащим сносу действительно было оспорено в суде и признано незаконным. При новом рассмотрении вопроса о состоянии этого многоквартирного жилого дома в 2015 году Межведомственной комиссии вновь было принято решение о наличии оснований для признания дома аварийным, но уже подлежащим не сносу, а реконструкции. В последующем это решение и оспаривалось сторонниками капремонта.

В основу этого решения легла экспертиза ООО «СервисКомплектПроект», в которой указано, что «проведенное обследование несущих строительных конструкций жилого дома позволяет сделать заключение о том, что строительные конструкции жилого дома находятся в недопустимом и ограниченно работоспособном состоянии. Нахождение людей в жилом доме вызывает угрозу для жизни и здоровья».

На данный момент, заключение № 04/14 ООО «СервисКомплектПроект» в судах не оспорено. Рецензию ООО «Эксперт Система» на техническое заключение №04/14 о состоянии основных строительных конструкций жилого дома №2 по ул. имени капитана Тряскина, как пояснили выступающие за расселение дома жильцы, суд не принял, так как это не экспертиза.

Новое заключение, которое сделало бюро независимой экспертизы «Феникс» о техническом состоянии основных строительных конструкций жилого дома №2 по ул. им. капитана Тряскина, судом и вовсе не рассматривалось, так как его на тот момент не было. Его подготовили позже - в октябре 2023 года. Специалисты этой организации пришли к выводу, что техническое состояние конструкций здания жилого дома в целом работоспособное.

Отметим, что проверку в настоящее время помимо прокуратуры проводит и региональное управление СКР. Такое поручение дал председатель СК России руководителю СУ по Волгоградской области. Нет в сомнения в том, что сотрудники указанных ведомств разберутся в этой ситуации и вынесут единственное законное решение, которое, возможно, не устроит какую-либо из сторон, но будет вынесено с учетом безопасного проживания людей в жилом фонде.