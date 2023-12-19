Общество

Чиновники приготовились маркировать свиней и пчел волгоградцев

Общество 19.12.2023 15:39
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19.12.2023 15:39


В Волгоградской области чиновники приготовились к введению федеральных ветеринарных правил маркирования и учета животных. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в региональном профильном комитете. Напомним, что согласно нововведениям Минсельхоза, владельцы крупного скота, птиц и даже насекомых будут обязаны клеймить их, кольцевать и маркировать по группам. 

С 2021 года субъектом сформирована собственная информационная система для учета как сельскохозяйственных, так и домашних животных, – сообщили информагентству в комитете ветеринарии Волгоградской области. – Для этого на местном уровне были приняты соответствующие решения. В информационной системе в настоящий момент содержатся сведения по более 4 млн. позициям. Проводится работа по обмену данными между региональной и федеральной системами.

По данным «Парламентской газеты», приказ Минсельхоза, регламентирующий маркировку животных, вступит в силу 1 марта 2024 года. Отметим, что для каждого вида животных предусмотрены персональные сроки маркировки. Так, к примеру, кольцевать  кур, гусей и страусов волгоградцы будут обязаны в течение семи дней после вылупления. На маркировку лис, песцов и т.п. дается 71 день. 

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