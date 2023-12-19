Общество

Путин подписал закон об отмене банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ

Общество 19.12.2023 15:08
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19.12.2023 15:08


Президент России Владимир Путин сегодня, 19 декабря, подписал ранее принятый Государственной думой РФ закон об отмене банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ. Как сообщает ИА «Высота 102», полный перечень  граждан, которые будут избавлены от необходимости оплачивать комиссию, еще предстоит утвердить Правительству РФ. Однако уже сегодня известно, что платить банкам перестанут пенсионеры, малоимущие, инвалиды, ветераны боевых действий. 

Уточняется, что закон запрещает взимать комиссионное вознаграждение не только банкам, но и платежным агентам. 

Норма принятого закона будет носить адресный характер. Она коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке, – уточнили 19 декабря в Государственной думе. 

Напомним, что о принятии Госдумой закона об отмене банковской комиссии при оплате ЖКУ Владимир Путин заявил россиянам в ходе прямой линии 14 декабря. 

Ранее «Высота 102» сообщала о том, что законодательная инициатива была внесена в ГД еще в феврале 2020 года, однако хода ей не давали из-за активного сопротивления представителей банковского сектора. 

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