Общество

В Волгоградской области таможенники изъяли партию китайского ширпотреба на 26 млн

Общество 19.12.2023 08:24
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19.12.2023 08:24


Партию незадекларированных товаров обнаружила мобильная группа Астраханской таможни в двух фурах, следовавших из разных городов Казахстана в Ростов-на-Дону и остановленных в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в Астраханской таможне, в грузовых отсеках транспортных средств в картонных коробках находилось более 16 тыс. товаров без соответствующих документов: 10584 пары роликовых коньков, 2860 радиоприемников различных моделей, 2640 туристических раскладных стульев, 172 шезлонга. 

На выявленную продукцию отсутствовали документы, подтверждающие таможенное оформление иностранных товаров на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласно заключению таможенной экспертизы рыночная стоимость товаров превышает 26 млн рублей. Сумма неуплаченных таможенных пошлин составила более 7 млн рублей.

Товары изъяты. Астраханская таможня возбудила 2 уголовных дела по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, совершенного в особо крупном размере по ч.1 ст. 194 УК РФ  и 2 дела об административных правонарушениях по ст.16.21 КоАП РФ (транспортировка товаров, которые незаконно перемещены через таможенную границу ЕАЭС). Одним из видов административного наказания за данное нарушение является конфискация товара и последующая передача в собственность государства.
Фото Астраханской таможни
 

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