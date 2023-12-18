Общество

В память о погибшем в СВО мобилизованном волгоградце открыли «Парту Героя»

Общество 18.12.2023 21:17
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18.12.2023 21:17


В Урюпинском районе Волгоградской области открыли «Парту Героя» в честь погибшего в ходе спецоперации Владимира Ворожейкина, сообщает V102.RU.

— В Салтынской средней школе состоялось торжественное открытие «Парты Героя», посвященной выпускнику нашей школы Ворожейкину Владимиру Сергеевичу, участнику СВО, — рассказали информагентству в администрации Урюпинского района. — Указом президента РФ наш земляк награжден орденом Мужества посмертно.


Как уточнили в районной администрации, Владимира Ворожейкина мобилизовали в сентябре 2022 года. 11 августа 2023-го он получил тяжелое ранение в окрестностях села Харьково Пологовского района Запорожской области. А через неделю, 18 августа, боец скончался от полученных ран в больнице Петербурга. 


Память военного на торжественной линейке почтили минутой молчания. У погибшего остались мама и две младшие сестры. Известно, что представители Волгоградского союза ветеранов морской пехоты в октябре этого года посетили родственников и место захоронения бойца 810-й бригады «Шторм» Владимира Ворожейкина. 

Фото: администрация Урюпинского района 

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