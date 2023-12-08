В гимназии Волжского открыли «Парту Героя» в память Александра Матлахова

Общество 08.12.2023 20:10
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08.12.2023 20:10
В гимназии Волжского увековечили имя героя СВО Александра Матлахова, выпускника этого учреждения образования, открыв «Парту Героя». Церемония была приурочена ко Дню героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря, сообщили V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области.
Юным волжанам рассказали о герое-земляке, который учился с ними в одних стенах. 2 октября этого года гвардии капитан, заместитель командира роты спецназначения 175 отдельного разведывательного батальона Александр Матлахов погиб, выполняя служебный долг.
Будучи раненым, он до последнего вздоха корректировал огонь артиллерии, не позволив ВСУ подойти к позициям подразделения. За свой подвиг он представлен к званию Героя России посмертно.
Фото сайта администрации Волжского
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