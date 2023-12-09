В Камышине открыли «Парту Героя» в память о погибшем в СВО офицере

В Камышине Волгоградской области в школе № 4, из которой в свое время выпустился будущий офицер Руслан Усманов, погибший в зоне СВО, открыли «Парту Героя».





— В преддверии Дня героев Отечества в память о выпускнике образовательного учреждения, погибшем в ходе военной специальной операции, гвардии старшем лейтенанте Руслане Ильгизовиче Усманове открыта «Парта Героя», — сообщили V102.RU в администрации Камышина.





Напомним, выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова посмертно награжден орденом Мужества, за проявленные в ходе боевых действий самоотверженность, мужество и отвагу. Погибшему офицеру было всего 25 лет.

Фото: администрация Камышина

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