Две тысячи волгоградцев добровольно отказались от оружия





В Волгоградской области за 2023 год две тысячи человек добровольно отказались от личного оружия из-за повышенных требований. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в управлении Росгвардии по Волгоградской области. На сегодня в регионе насчитывается 52 тысячи владельцев гражданского оружия, в собственности у которых свыше 99 тысяч единиц оружия.

– Основным фактором, повлиявшим на отказ от личного оружия, служит проведение профилактических мероприятий сотрудниками Росгвардии, направленных на усиление контроля за оборотом оружия, – сообщает официальный представитель волгоградского управления Кристина Павленко. – В текущем году по различным основаниям, предусмотренным Законом об оружии, в инициативном порядке у граждан аннулировано более 400 лицензий и разрешения. Всего изъято более 1800 единиц оружия.

Уточняется, что оружие отбирали у волгоградцев, обнаруженных за рулем в нетрезвом виде, а также у вооруженных пьяниц, появившихся в общественных метах, и т.д. Распрощались с оружием и те волгоградцы, кто просрочил оплату штрафов за административные правонарушения.

Также в Росгавардии сообщают, что в текущем году были вскрыты факты незаконной передачи оружия его владельцами своим несовершеннолетним детям.

– За указанные нарушения сотрудниками лицензионно-разрешительной работы даны правовые оценки, вплоть до аннулирования всех имеющихся разрешительных документов и изъятию оружия, – уточняют в ведомстве.